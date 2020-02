Anche Randall Park nelle foto dal set di WandaVision

L'attore Randall Park è arrivato sul set di WandaVision, una delle serie Marvel Studios in arrivo nel corso del 2020.

Apprezzato nel ruolo dell'agente Jimmy Wood in Ant-Man and the Wasp, l'attore di origini sudcoreane è stato immortalato nei giorni scorsi ad Atlanta, sul set di WandaVision. All'interno delle foto raccolte da Just Jared l'attore era impegnato in alcune sequenze in compagnia di Teyonah Parris.

La Parris nello show darà volto alla versione adulta di Monica Rambeau, personaggio già apprezzato - in versione bambina - ed ora membro della agenzia segreta nota come S.W.O.R.D..

Trovate il tweet da seguire in fondo alla pagina.

WandaVision

WandaVision è la seconda serie tv Marvel Studios a fare il suo esordio su Disney+. Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

TRAMA: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

CAST: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

L'esordio su Disney+ è atteso nel corso del 2020.

Teyonah Parris was spotted wearing S.W.O.R.D. apparel while filming a #WandaVision scene as Monica Rambeau - see the latest set photos! https://t.co/Pqrl9UIojc — JustJared.com (@JustJared) February 22, 2020