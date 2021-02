A Ramin Djawadi la colonna sonora di House of the Dragon, prequel di Games of Thrones

HBO ha incaricato Ramin Djawadi per la composizione della colonna sonora di House of the Dragon, la serie tv che farà da prequel a Game of Thrones.

La scelta del network porta un senso di continuità importante, a tal proposito va ricordato che sono sue le musiche della serie originale, con cui tra l’altro ha portato a casa due Emmy consecutivi riguardanti la settima e l’ottava stagione.

Le riprese di House of the Dragon dovrebbero partire tra poche settimane, mentre il lancio su HBO è previsto per il 2022. A questo nostro indirizzo troverete la descrizione dei primi personaggi confermati nella serie.

HOUSE OF THE DRAGON

PRODUZIONE: La nuova serie tv vedrà come showrunner showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La prima stagione conterà su 10 episodi. CAST: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith.

TRAMA: La serie prequel House of the Dragon sarà tratta dal romanzo Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen.

Prossimamente su HBO.