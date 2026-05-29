Lionsgate ha annunciato in via ufficiale la data d’uscita statunitense di John Rambo, l’atteso lungometraggio che fungerà da prequel diretto agli eventi narrati nel cult del 1982 Rambo (First Blood). La pellicola farà il suo esordio ufficiale nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 4 giugno 2027, posizionandosi come uno dei blockbuster di punta per l’apertura della stagione cinematografica estiva globale. La notizia è stata confermata da Deadline.

Il progetto si propone di esplorare le origini profonde del personaggio precedentemente portato al successo planetario da Sylvester Stallone, qui coinvolto nelle vesti di produttore esecutivo. La narrazione sarà ambientata interamente durante gli anni drammatici e brutali della guerra del Vietnam, svelando al pubblico il percorso formativo del giovane soldato prima che si trasformasse nell’implacabile macchina da guerra che tutti conoscono. A raccogliere la pesante eredità di Stallone nel ruolo del protagonista sarà il giovane attore Noah Centineo, chiamato a dare un volto e una nuova sensibilità psicologica alle prime missioni speciali di John Rambo nel cuore della giungla asiatica.

Il cast stellare e il team creativo dietro il ritorno di John Rambo al cinema

L’architettura produttiva ha messo in piedi una squadra artistica di grandissimo rilievo per garantire la riuscita del reboot. Accanto a Noah Centineo, il cast principale vedrà la partecipazione di David Harbour, il quale assumerà l’iconico ruolo del Maggiore Samuel “Sam” Trautman, il severo ufficiale comandante e mentore del protagonista originariamente interpretato da Richard Crenna. Tra gli altri interpreti confermati spiccano i nomi di James Franco, Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White e Tayme Thapthimthong, pronti a dare vita al plotone di commando speciali e agli antagonisti della vicenda.

Dietro la macchina da presa siederà il regista finlandese Jalmari Helander, autore già apprezzato a livello internazionale per la gestione dei ritmi action ad alta tensione grazie al successo del survival-movie “Sisu“. La sceneggiatura del film è stata invece interamente sviluppata a quattro mani dagli scrittori Rory Haines e Sohrab Noshirvani, coppia d’autori già nota per aver firmato lo script di Black Adam e The Mauritanian. Sul fronte dello sviluppo esecutivo, oltre alla supervisione di Stallone, la pellicola beneficerà del supporto produttivo dei fratelli Anthony e Joe Russo attraverso il marchio AGBO, in collaborazione diretta con Millennium Media e Templeton Media per la distribuzione globale a cura di Lionsgate.