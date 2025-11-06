Rambo | I fratelli Russo produrranno il film prequel

Anthony e Joe Russo, meglio noti come i fratelli Russo, produrranno il già annunciato prequel del cult “Rambo“.

Attualmente impegnati sul set di Avengers: Doomsday, i registi/produttori Anthony e Joe Russo hanno firmato per produrre il film prequel su John Rambo attraverso la loro etichetta AGBO. Entrambi saranno produttori esecutivi, mentre Angela Russo-Otstot e Michael Disco produrranno per ABGO insieme a Kevin King Templeton, Les Weldon e Jonathan Yunger per Millennium Media. A confermare la notizia un articolo di SuperHeroHype questa mattina.

Russo-Otsto ha dichiarato: “Rambo è una delle figure più durature e iconiche del cinema d’azione ed esplorare le origini di quella mitologia è un’opportunità incredibilmente entusiasmante. Tutti sanno che John Rambo è una forza della natura implacabile, ma ciò che lo distingue veramente sono i suoi principi, il suo codice, il suo infallibile senso di ciò che è giusto e la sua volontà di rischiare tutto per difenderlo. Jalmari porta l’azione cruda e la profondità emotiva necessarie per rendere omaggio a questo personaggio leggendario. Siamo entusiasti di collaborare con i nostri partner Lionsgate e Millennium per sostenere la sua visione e far conoscere Rambo a una nuova generazione“.

Charlotte Koh di Lionsgate ha aggiunto: “L’intero team di AGBO, guidato da Anthony e Joe, è composto da innovatori creativi che stanno offrendo la narrazione d’azione più emozionante e inventiva oggi disponibile nei cinema di tutto il mondo. Combinando la nostra partnership di lunga data con Millennium Media con l’innovativa produzione di AGBO e il talento registico singolarmente viscerale di Jalmari, siamo certi che John Rambo sarà un film evento imperdibile per gli appassionati d’azione“.

Cosa sappiamo del film prequel di Rambo

Il film Lionsgate sarà diretto da Jalmari Helander (Sisu), mentre Noah Centineo (ora sul set di Street Fighter) è in trattative finali per dare volto ad una versione più giovane di John Rambo, l’iconico personaggio interpretato nel tempo da Sylvester Stallone. L’inizio delle riprese è fissato per l’inizio del 2026, mentre non è stata ancora ufficializzata una data di uscita.

Secondo la discrezioni di Lionsgate, il film è “ambientato durante la guerra del Vietnam e girato in Thailandia, John Rambo esplorerà le esperienze formative che hanno plasmato uno degli eroi d’azione più memorabili del cinema.“