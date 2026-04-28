Maggio si prospetta come un mese d’oro per gli utenti di Rakuten TV, che trasforma il proprio catalogo in una vera e propria estensione della stagione dei premi. La piattaforma mette infatti al centro della scena i titoli più acclamati agli ultimi Oscar 2026, offrendo la possibilità di recuperare opere che hanno segnato il cinema internazionale degli ultimi mesi.
Tra le punte di diamante spicca Sentimental Value, il nuovo capolavoro di Joachim Trier che ha trionfato agli Oscar come Miglior Film Internazionale (portando la prima statuetta storica alla Norvegia). Con le sue 9 candidature, il film — già Grand Prix a Cannes — ci immerge in un delicato viaggio familiare interpretato da uno straordinario Stellan Skarsgård.
Altrettanto imperdibile è L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, un thriller politico ambientato nel Brasile della dittatura militare che ha visto Wagner Moura entrare nella storia come primo attore brasiliano candidato all’Oscar come Miglior Protagonista.
Per restare in tema di grandi celebrazioni cinematografiche, la piattaforma dedicherà spazio anche ai David di Donatello 2026 [qui tutte le nomination], pronti a premiare l’eccellenza del nostro cinema.
Rakuten TV maggio 2026: l’azione di Greenland 2 e il ritorno del Diavolo
Non solo cinema d’autore: il mese di maggio su Rakuten TV è anche sinonimo di adrenalina pura. Fa il suo debutto in TVOD l’attesissimo Greenland 2: Migration [qui la nostra recensione del film], sequel del disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin, che ci porta cinque anni dopo l’impatto della cometa in un’Europa post-apocalittica tutta da scoprire.
Gli amanti del brivido potranno invece contare su Ti uccideranno (They Will Kill You), l’action-horror di Kirill Sokolov con Zazie Beetz e Tom Felton, ambientato in un grattacielo newyorkese che nasconde segreti inquietanti.
Per chi cerca emozioni più intime, arriva Reminders of Him: La parte migliore di te, adattamento del bestseller di Colleen Hoover con Maika Monroe. Inoltre, la piattaforma celebrerà l’attesissimo ritorno nelle sale de Il Diavolo veste Prada 2 con programmazioni speciali dedicate al cult originale.
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