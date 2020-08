Raised by Wolves: Un nuovo trailer dalla serie di Ridley Scott

Questa sera si torna a parlare di Raised by Wolves, la nuova serie dal sapore sci-fi creata dal regista/produttore Ridley Scott.

Dopo il primo impressionante trailer, rilasciato all’inizio del mese di agosto, l’emittente HBO Max ha diffuso in rete un nuovo trailer contenente un mucchio di sequenze inedite. Lo trovate in fondo alla pagina.

Come già in precedenza confermato, la serie Raised by Wolves è attesa sul nuovo servizio digitale di casa WarnerMedia a partire dal 3 settembre.

RAISED BY WOLVES

PRODUZIONE : La serie è stata creata da Ridley Scott, per lui anche ruolo di regista dei primi due episodi, con Aaron Guzikowski nel ruolo di co-creatore e showrunner.

: La serie è stata creata da Ridley Scott, per lui anche ruolo di regista dei primi due episodi, con Aaron Guzikowski nel ruolo di co-creatore e showrunner. CAST : Travis Fimmel (Vikings), Amanda Collin (A Conspiracy of Faith, A Horrible Woman), Abubakar Salim (Fortitude, Jamestown), Winta McGrath (Aloft, Red Dog: True Blue), Niamh Algar (The Virtues, Calm With Horses), Matias Varela (Narcos, Point Break), Felix Jamieson (Game of Thrones, The Ghost), Ethan Hazzard (The Long Song, Damned), Jordan Loughran (The Infiltrator, Emerald City), Aasiya Shah (Call the Midwife, Unforgotten) e Ivy Wong (Star Wars: Rogue One, Maleficent 2)

IL TRAILER