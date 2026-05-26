A partire dal prossimo 25 giugno, il pubblico italiano potrà finalmente scoprire sul grande schermo Kontinental ’25, l’ultima fatica del cineasta rumeno Radu Jude.

Reduce dallo straordinario trionfo internazionale di Sesso sfortunato o follie porno (Orso d’Oro alla Berlinale 2021) e dal Premio Speciale della Giuria a Locarno per Do Not Expect Too Much from the End of the World, l’autore torna a scuotere le coscienze degli spettatori con un’opera folgorante, già celebrata all’ultimo Festival di Berlino dove si è aggiudicata il prestigioso Orso d’Argento per la Migliore Sceneggiatura. La pellicola verrà distribuita nei cinema in versione originale sottotitolata grazie a I Wonder Pictures, confermando la vocazione del distributore bolognese nel portare in Italia le voci più radicali e necessarie della cinematografia contemporanea.

La vicenda si sviluppa come una tragicommedia nerissima ambientata nella Cluj-Napoca dei giorni nostri, una città eletta a simbolo perfetto delle profonde contraddizioni del capitalismo moderno e delle sue disuguaglianze sociali. Al centro della trama troviamo Orsolya, un’ufficiale giudiziaria addetta agli sfratti la cui routine lavorativa viene bruscamente spezzata da un evento drammatico: dopo aver cacciato un senzatetto dal seminterrato di un edificio, l’uomo decide di togliersi la vita. Questa tragedia improvvisa trascina la protagonista in una profonda e irreversibile crisi morale, spingendola a intraprendere un bizzarro viaggio personale nel cuore della Transilvania, alla disperata e spesso goffa ricerca di una redenzione. Attraverso una spirale di incontri grotteschi e situazioni paradossali, il racconto mette a nudo l’assurdo contrasto tra la responsabilità del singolo individuo e la violenza burocratica e sistemica della società contemporanea.

L’omaggio a Rossellini e la sfida tecnica di un film girato interamente con iPhone

Dal punto di vista puramente formale, Radu Jude confeziona un’opera che devia parzialmente dall’anarchia estetica dei suoi lavori precedenti per abbracciare una struttura più composta, ma non per questo meno sorprendente o affilata. Girato nell’arco di appena dieci giorni e realizzato interamente utilizzando la tecnologia di un iPhone, Kontinental ’25 si muove costantemente sul sottile confine che separa la finzione cinematografica dal documentario d’inchiesta e dalla satira sociale pura.

La complessa architettura concettuale del lungometraggio si dichiara come un libero e moderno camuffamento di Europa ’51 di Roberto Rossellini (da cui il regista rumeno mutua e reinterpreta anche la suggestione del titolo), subendo al contempo la forte influenza della gestione della tensione morale e strutturale tipica del capolavoro Psycho di Alfred Hitchcock.

L’intera operazione culturale e produttiva punta a esplorare l’ipocrisia della borghesia europea di fronte al dramma della crisi abitativa, dell’economia post-socialista e del riaffiorare dei nazionalismi. Davanti alla macchina da presa, a dare corpo e voce alle contraddizioni della Transilvania di oggi, c’è l’attrice Eszter Tompa, esponente della minoranza ungherese in Romania, la cui performance restituisce con precisione chirurgica i contrasti identitari di un territorio in fortissima espansione economica, che corre verso il futuro lasciando indietro le fasce più deboli e marginali della popolazione.