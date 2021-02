Rachel Zegler avrà un ruolo in Shazam! Fury of the Gods

La giovanissima attrice Rachel Zegler ha ottenuto un ruolo nell’imminente Shazam! Fury of the Gods, uno dei futuri capitoli del franchise noto come DC Extended Universe.

Prossima a fare il proprio scoppiettante esordio hollywoodiano con il West Side Story di Steven Spielberg, la giovane stella Rachel Zegler reciterà al fianco di Zachary Levy nell’annunciato sequel di Shazam!. Il The Hollywood Reporter, che per primo ha rivelato questa notizia, non ha però svelato il ruolo a lei assegnato.

Le riprese di Shazam! Fury of the Gods dovrebbero partire la prossima estate, proprio come riportato in un nostro recente aggiornamento.

SHAZAM! FURY OF THE GODS

PRODUZIONE: Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Henry Gayden. In cabina di regia riconfermato ancora una volta David F. Sandberg. CAST: Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody, Rachel Zegler.

Nelle sale americane dal 2 giugno 2023.