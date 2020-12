Rachel McAdams tornerà per Doctor Strange in the Multiverse of Madness

L’attrice Rachel McAdams farà ritorno nel Marvel Cinematic Universe attraverso Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

A confermare il ritorno di Rachel McAdams nei panni di Christine Palmer è stato questa sera un report del solito Deadline. La fonte ha rivelato, inoltre, che le trattative per il suo ritorno andavano avanti da settimane.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS