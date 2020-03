Raccontami di un giorno perfetto, recensione del film Netflix

Il 28 febbraio su Netflix è stato rilasciato Raccontami di un giorno perfetto, film tratto dall'omonimo best-seller di Jennifer Niven. Questa è la recensione.

Il cast, diretto da Brett Haley, è composto da Elle Fanning e Justice Smith nel ruolo dei protagonisti Violet e Theodor, ed ancora da Luke Wilson, Virginia Gardner.

Violet, adolescente tormentata, conosce Theodor lo schizzato sul cornicione di un ponte il giorno del compleanno della sorella defunta proprio lì in un incidente stradale. Nel corso del racconto Theodor la salva in ogni modo in cui una persona può essere salvata.

Commento

Ad un primo sguardo, il film può apparire come la solita storia d'amore adolescenziale, frivola e priva di profondità emotiva, ma con il passare dei minuti appare chiaro che ci si trova dinanzi ad un dramma young adult, i cui temi partono e si innestano sull'amore, sviluppandosi nella direzione del dolore e dei disturbi mentali giovanili. Detto questo, crediamo che proprio lo sviluppo di tali temi possa rappresentare gioia e dolori di Raccontami di un giorno felice.

I temi trattati, che si sviluppano all'apparenza parallelamente, in realtà non percorrono lo stesso binario anzi: mentre il dolore di Violet è ben analizzato anche nei minimi particolari, ai disturbi di Theodor viene dedicata un'attenzione che possiamo tradurre come approssimativa. Un vero peccato, in quanto molti punti interrogativi vengono lasciato aperti.

Il ritmo della sceneggiatura si mantiene regolare per buona parte, chiudendo in crescendo nel suo ultimo atto in cui, nonostante sembri chiaro il destino dei giovani, alcune omissioni volontarie lasciano nella mente dei più fantasiosi un finale abbastanza libero ad interpretazioni. Regia e sceneggiatura, a nostro avviso, avrebbero meritato maggiore qualità, così da evitare inutili banalità da film di genere.

Il cast convince, così come la fotografia che risulta coerente e ben eseguita. Punto di forza del film è la colonna sonora, la quale spesso precede il coinvolgimento emotivo dato dagli attori.

Promosso... ma con riserve!

⭐⭐⭐