Il Centro Sperimentale di Cinematografia si prepara a “tornare in scena”, a luglio 2026, con le sue consolidate rassegne cinematografiche estive promosse e organizzare a Roma: “Quo Vadis? – Al cinema nel cuore di Roma” ed “Effetto notte”. A rendere questi appuntamenti sempre più attesi e apprezzati sono le location suggestive all’aperto tra le più belle di Roma, l’ingresso gratuito,l’attenta selezione pensata per un pubblico di ogni età, tipologia e provenienza e infine il coinvolgimento di personalità di rilievo del mondo della cultura e dell’audiovisivo.

Dal 7 al 16 luglio tornerà “Quo Vadis? – Al cinema nel cuore di Roma”, la rassegna promossa da CSC – Cineteca Nazionale e Parco Archeologico del Colosseo organizzataal Tempio di Venere e Roma che da cinque anni registra il ‘sold out’ a ogni appuntamento. La quinta edizione di “Quo Vadis? – Al cinema nel cuore di Roma” è intitolata “Morire dal ridere. Classici dell’orrore tra paura e parodia” e proporrà un calendario di dieci classici del genere horror con declinazioni grottesche e parodiche divenuti negli anni dei veri e propri film di culto a livello internazionale.

Gli incontri saranno introdotti ogni sera da personalità legate al mondo della cultura.

Dal 17 al 26 luglio, l’Arena Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme ospiterà come ogni anno “Effetto notte”, l’iniziativa gratuita del CSC – Cineteca Nazionale in collaborazione con Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Soprintendenza Speciale di Roma. Dieci serate la cui essenza è riassunta dal titolo “Il futuro è donna. Sguardi di cinema al femminile tra libertà e innovazione”: l’edizione sarà contraddistinta infatti da film e da cortometraggi diretti da registe donne, alcune delle quali ex allieve del CSC – Scuola Nazionale di Cinema.

La Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo ha dichiarato: «Siamo particolarmente felici di riportare anche quest’anno il cinema tra le persone, nei luoghi della città che più di ogni altro sanno raccontarne la storia, la bellezza e l’identità. Le rassegne estive del Centro Sperimentale di Cinematografia rappresentano un’occasione preziosa per rendere il cinema parte integrante dell’esperienza estiva dei cittadini e dei tanti visitatori di Roma, offrendo gratuitamente momenti di incontro, riflessione e condivisione attraverso il grande schermo. Il nostro impegno è quello di rendere il cinema sempre più accessibile, vivo e presente nella quotidianità delle persone, favorendo il dialogo tra cultura, comunità e spazio urbano».