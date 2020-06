La quinta stagione di Lucifer su Netflix da agosto?

Notizie certe riguardo l’approdo della quinta stagione di Lucifer su Netflix non ce ne sono, ma qualcosa forse inizia a muoversi.

A quanto pare Netflix nelle ultime ore ha diffuso un breve comunicato riguardante la messa in onda della prima delle due parti della quinta stagione di Lucifer, comunicato poi rimosso dalla rete. Nel breve messaggio si evinceva che la data scelta era il 21 agosto 2020. Ricordiamo, inoltre, che Netflix nel periodo pre Covid-19 era in procinto di rinnovare la serie per una sesta stagione, ma anche in questo caso bisognerà attendere novità in seguito.

Ovviamente si attendono conferme ufficiali.

LUCIFER

PRODUZIONE : La quinta stagione 5 conterà su 16 episodi. Essa sarà divisa in due parti da 8 episodi l'una. Prodotta dalla Warner Bros. Television, in associazione con Jerry Bruckheimer Television e Aggressive Mediocrity. Nel ruolo di showrunner Ildy Modrovich. Lo show è prodotto da Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Ildy Modrovich e Joe Henderson. Len Wiseman è direttore e produttore esecutivo. Kapinos è consulente esecutivo della serie.

CAST : Tom Ellis, Lauren German, Aimee Garcia, Kevin Malejandro, Rachael E. Harris, Inbar Lavi, Graham McTavish, Vanessa Vidotto, Tricia Helfer, D.B. Woodside, Dennis Haysbert.

TRAMA : La serie è basata su personaggi creati da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per Vertigo, da DC Entertainment.

: La serie è basata su personaggi creati da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per Vertigo, da DC Entertainment. IN TV: La quinta stagione andrà in onda su Netflix.