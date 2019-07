Si è più volte parlato in questo ultimo periodo della carriera di Quentin Tarantino, il quale avrebbe deciso di lasciare il mondo del cinema al suo decimo film. Ciò che non è dato ancora sapere è se la sua prossima ed ultima pellicola possa essere quel capitolo Star Trek, di cui già sarebbe pronta la sceneggiatura.

A tal proposito, in una recente intervista su Deadline, Tarantino ha dichiarato:

"Non so se potrò farlo o meno, ci devo pensare, ma Mark (L. Smith) ha scritto una trama davvero fantastica, mi piace, ci sono cose che dovrò approfondire, ma mi è piaciuta veramente molto.

Sono solo seccato da Simon Pegg. Non sa di cosa si stia parlando ma commenta molto, come se sapesse tutto. Uno dei commenti che ha fatto è stato: "Quindi, non sarà Pulp Fiction nello spazio". Ma se lo faccio [ride rumorosamente] sarà esattamente così. Sarà Pulp Fiction nello spazio. ".