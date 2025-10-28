Il film Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è in arrivo su Disney+ a partire dal prossimo mese di novembre.

Dopo aver raccolto ottime critiche, tra cui quella di Kylie Mar di Complex, che lo ha definito “un ritorno al passato ben fatto: spassoso, divertente e pieno di cuore“, Il film Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo si appresta a fare il suo esordio sulla piattaforma Disney+ a partire dal 12 novembre 2025.

Mescolando cuore, umorismo e un pizzico di magia, il film Disney Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo segna un nuovo capitolo per Jamie Lee Curtis (Tess Coleman) e Lindsay Lohan (Anna Coleman), madre e figlia sullo schermo, mentre la storia della famiglia Coleman entra in una nuova generazione.

Trama e cast di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo

Nel film, Curtis e Lohan tornano nel ruolo di Tess e Anna Coleman. La storia riprende anni dopo che Tess (Curtis) e Anna (Lohan) hanno attraversato una crisi di identità. Anna ha ora una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano la moltitudine di sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che la fortuna potrebbe davvero colpire due volte.

Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo è diretto da Nisha Ganatra e basato sul libro “A ciascuno il suo corpo” di Mary Rodgers. Il film, interpretato anche da Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer e Mark Harmon, è prodotto da Kristin Burr, p.g.a., Andrew Gunn, p.g.a., e Jamie Lee Curtis. Nathan Kelly, Ann Marie Sanderlin e Lindsay Lohan sono i produttori esecutivi.