In questi giorni la British Board of Film Classification ha svelato la durata ufficiale del film Terminator: Destino Oscuro, prossimo capitolo del celebre franchise.

La società di rating inglese ha svelato che la durata del film sarà 128 minuti e 3 secondi, ovviamente prendendo in considerazione anche i titoli di coda. Dall'immagine (in fondo al nostro articolo) è noto anche che Terminator: Destino Oscuro sarà vietato ai minori di 15 anni in Inghilterra, con questa motivazione:

"Violenza intensa, immagini sanguinolente e linguaggio scurrile."

Terminator: Destino Oscuro

Terminator: Destino Oscuro sarà diretto da Tim Miller. La sceneggiatura è stata affidata a David S. Goyer, Charles Eglee e Josh Friedman. La produzione sarà a cura di James Cameron. Le musiche saranno composte da Junkie XL.

Nel cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Diego Boneta, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Edward Furlong.

Terminator: Destino Oscuro sarà, come oramai noto da tempo, il diretto seguito di Terminator 2 – il Giorno del Giudizio, film del 1991 diretto da James Cameron. Dagli ultimi aggiornamenti il film aprirà una nuova trilogia.

Il film arriverà nelle sale il 22 novembre 2019.