Quali sono gli analoghi di Netflix e cosa offrono?

Netflix è una piattaforma di streaming video on demand che offre una vasta gamma di film, documentari, serie Tv, etc… La sua storia risale al 1997, quando negli Stati Uniti, Reed Hastings e Marc Randolph si unirono con l’obiettivo di offrire un servizio di noleggio DVD per posta. Solo nel 2007, Netflix ha iniziato a offrire il servizio di streaming attuale, su abbonamento e inizialmente solo nel territorio di origine.

Nei paragrafi successivi andremo a vedere chi è Netflix oggi e quali sono i suoi competitor maggiori.

Netflix: servizi proposti e maggiori competitor

Oggi, Netflix è uno dei servizi di streaming più popolari al mondo, con oltre 200 milioni di abbonati in più di 190 paesi. Il suo successo è dato non solo al numero di film offerti e alla qualità dei servizi erogati, ma anche alla sviluppata tecnologia di raccomandazione avanzata, che utilizza particolari algoritmi per suggerire contenuti personalizzati a ciascun utente. Questo è fattibile grazie agli interessi dimostrati e alle loro abitudini di visione.

Ovviamente, essendo una piattaforma online, è sempre bene avvalersi di una rete privata virtuale protetta. Se non ne hai una e sei interessato, valuta il confronto completo dei marchi VPN gratuiti presenti ad oggi, online.

Dal punto di vista della concorrenza, ci sono diversi servizi di streaming video che possono essere considerati analoghi a Netflix, ciascuno con le proprie offerte e caratteristiche.

Tra i più gettonati vi è sicuramente Amazon Prime Video, offerto come parte dell’abbonamento Amazon Prime. Propone una vasta selezione di film, serie TV, documentari e contenuti originali Amazon. Non meno amato Disney+, lanciato nel 2019 e che propone una vasta selezione di contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, oltre a contenuti originali.

Meno conosciuto e disponibile solo negli Stati Uniti, Hulu, che offre una vasta selezione di programmi televisivi, film e contenuti originali, con l’opzione di acquistare un’opzione di abbonamento senza pubblicità.

Gettonati anche HBO Max, seppur costoso, Apple TV+, lanciato nel 2019, con una selezione di contenuti originali Apple, tra cui programmi TV, film e documentari, insieme a YouTube Premium, offerto da Google, senza pubblicità e l’opzione di scaricare video per la visione offline.

Vi è poi Peacoc, offerto da NBCUniversal, con contenuti misti, anche sportivi, e con l’opzione di acquistare un’opzione di abbonamento senza pubblicità.

Seguono poi Paramount+, precedentemente conosciuto come CBS All Access, Crunchyroll, specializzato in anime e manga, Tubi e Rakuten Viki, specializzato in contenuti asiatici.

Come guardare film in streaming in sicurezza

A prescindere dalla piattaforma scelta, guardare film in streaming può comportare alcuni rischi per la sicurezza informatica.

Ecco alcuni consigli su come guardare film in streaming in sicurezza:

Utilizza servizi di streaming legali e affidabili, come quelli citati nel paragrafo precedente. Questi servizi di streaming sono gestiti da società affidabili e forniscono una vasta gamma di contenuti senza rischi. Usa sempre un software antivirus ben recensito e aggiornato, così da proteggere il tuo computer da eventuali minacce mentre guardi film in streaming. Non dimenticare che gli hacker sono sempre dietro l’angolo! A tal proposito, evita di cliccare su link sospetti o popup. Questi link potrebbero portarti a siti web infetti da malware o virus informatici. Usa la funzione “blocco annunci”, se presente nella piattaforma di streaming scelta. Questa funzione permette di impedire ai popup pubblicitari di apparire durante la riproduzione del film. Questo aiuterà a evitare l’esposizione a annunci pubblicitari sospetti o potenzialmente pericolosi. Utilizza una connessione sicura quando guardi film in streaming e cerca di evitare le reti Wi-Fi pubbliche non protette, in quanto queste possono essere vulnerabili agli attacchi informatici. Prediligi le connessioni internet private, come una connessione domestica protetta da password. Non fornire mai informazioni personali come i dati della carta di credito e utilizza sempre metodi di pagamento conosciuti, tracciabili e sicuri come PayPal o una carta di credito protetta. Assicurati di mantenere sempre aggiornato il tuo software se navighi da pc, compreso il sistema operativo e il browser web. Le nuove versioni di software spesso includono correzioni di sicurezza importanti che possono proteggere il tuo dispositivo da vulnerabilità.

Seguendo questi semplici consigli, potrai goderti i tuoi film preferiti in streaming in modo sicuro e protetto, senza cadere in truffe, furti di dati personali o altri inconvenienti simili.