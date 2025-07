Quale futuro per Star Trek: Strange New Worlds?

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds vedrà la luce il possimo 17 luglio sugli schermi di Paramont+ e, purtroppo, già sappiamo che chiuderà i battenti alla sua quinta stagione, composta da soli sei episodi.

Una serie, questa, che per la sua collocazione temporale nel prime universe si pone immediatamente a ridosso della TOS, dove al comando dell’USS Enterprise NCC 1701 troviamo l’iconico Christopher Pike, visto per la prima volta in “Lo Zoo di Talos“. Star Trek: Strange New Worlds è, pertanto, da considerarsi non solo come uno spin off di Discovery ma, soprattutto, come una serie prequel. Ne consegue che il prosieguo delle avventure dell’USS Enterprise NCC 1701 è un fatto assodato e, soprattutto, canonico.

Infatti, qui vediamo Pike affrontare la sua seconda missione quinquennale che durerà sino al 2265, sarà poi James T. Kirk a sedersi sulla poltrona del Capitano e a prendere il comando della gloriosa Enterprise. Questa potrebbe effettivamente essere una giusta ed emozionante conclusione: il passaggio del testimone – mai proposto in video – tra il futuro Capitano di Flotta e un giovane Ufficiale in forte ascesa. Ma detto ciò, quale potrebbe essere il futuro della saga a conclusione di questo ciclo narrativo?

Durante un recente evento al Tribeca Film Festival i produttori esecutivi Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers potrebbero aver lasciato intendere che la conclusione di Strange New Worlds possa portare direttamente a un reboot o a una rivisitazione della Serie Classica. Queste le parole di Goldsman:

“Al momento [i personaggi] sono in una fase intermedia dello sviluppo. Come diventano ciò che sono? Cosa succede ad alcuni di loro? Queste sono domande a cui sapevamo di dover rispondere e a cui abbiamo promesso di rispondere. E quindi questo è il nostro piano quinquennale. E poi ci imbattiamo in TOS. [Passando a un tono cospiratorio] Ma non stanno morendo. E abbiamo quei set…”

Star Trek: Strange New Worlds può rappresentare l’anteprima di un reboot della Serie Classica?

A dire il vero un reboot della Serie Classica fu già proposto agli studios nel 2004 dall’autore di “Babylon 5” J. Michael Straczynski e dal co-creatore della serie cult “Dark Skies” Bryce Zabel. Purtroppo la Paramount bocciò il progetto ritenendolo non valido. Per pura ipotesi, consideriamo ora possibile il rifacimento della TOS con un una numero oramai standard di dieci episodi a stagione. Gli autori cosa potrebbero voler – o poter – narrare in tal caso?

Una possibilità potrebbe essere quella di optare per raccontare situazioni mai proposte, o solo abbozzate, anche se il rischio di deragliare da un canon oramai assodato è alto, come è alta la possibilità di esporsi a feroci critiche dovute a eventuali “rivisitazioni” di razze aliene già viste in passato. Ricordiamo a tal proposito le numerose lamentele che il fandom fece ai danni di Star Trek: Discovery, a causa della trasformazione radicale che gli autori adottarono sui tanto vituperati Klingon e, per rimanere in Strange New Worlds, il malcontento diffuso per la notevole “modifica” che i Gorn hanno subito: da goffi lucertoloni umanoidi a esseri “simil-xenomorfi”.

Gli autori potrebbero, invece, riproporre in fase aggiornata e senza troppe variazioni sui temi gli episodi classici più iconici, a mo’ di riassunto delle puntate precedenti, per poi proseguire la missione quinquennale di James T. Kirk sino alle porte del 2270, anno in cui è stato ambientato il primo capitolo della saga cinematografica e dove l’iconico ex Capitano è diventato Ammiraglio. È noto, infatti, che la missione quinquennale fu interrotta bruscamente alla terza stagione della Serie Classica e ripresa nella Serie Animata degli anni ’70 oltre che, in maniera non canonica, nelle serie amatoriali quali Star Trek: New Voyages e Star Trek Continues.