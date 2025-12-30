Lucky Red riporta al cinema il capolavoro di Milos Forman “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, in versione restaurata 4K, a cinquant’anni dalla sua uscita originale.

Il film sarà proiettato nelle sale italiane il 12, 13 e 14 gennaio 2026, offrendo l’occasione di riscoprire uno dei titoli più iconici e premiati della storia del cinema. Nel 1976 il film ha trionfato agli Oscar vincendo le cinque categorie principali: miglior film, miglior regia (Milos Forman), miglior attore protagonista (Jack Nicholson), miglior attrice protagonista (Louise Fletcher) e miglior sceneggiatura non originale. È uno dei pochissimi film capace di centrare questo incredibile traguardo.

Qualcuno volò sul nido del cuculo | Il trailer ufficiale per la riedizione

Altre informazioni su Qualcuno volò sul nido del cuculo

Qualcuno volò sul nido del cuculo (titolo originale: One Flew Over the Cuckoo’s Nest) segue Randle P. McMurphy (Jack Nicholson), un ribelle condannato che si finge instabile mentale per evitare il carcere duro e finisce in un ospedale psichiatrico. Lì sfida l’autorità tirannica dell’infermiera Mildred Ratched (Louise Fletcher), ispirando i pazienti a ribellarsi contro il sistema oppressivo.

Il cast include William Redfield, Will Sampson, Brad Dourif, Danny DeVito (al suo primo ruolo rilevante), Christopher Lloyd, Vincent Schiavelli e altri.

Pronti a rivivere questo classico sul grande schermo dal 12 gennaio? Rispondete nei commenti.