Proximity: Recensione del film su Prime Video

Abbiamo visto Proximity, film disponibile su Amazon Prime Video, scritto e diretto dal veterano degli effetti visivi Eric Demeusy (Game Of Trones). Questa è la recensione.

Nel cast di Proximity spazio per Ryan Masson nel ruolo di Isaac, Highdee Kuan in quello di Sara, inoltre Shaw Jones, Christian Prentice e Don Scribner.

Il film racconta con un tocco alquanto delicato il fenomeno dell’Abduction, tema spesso portato in sala in maniera violenta e inquietante. La sinossi: Isaac, un giovane tecnico del Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, viene rapito e liberato dopo qualche giorno dagli alieni. Purtroppo, anche se in presenza di prove, nessuno crede alla sua storia.

Proximity nasce da un progetto a budget molto limitato, esso appare scorrevole e dall’aspetto gradevolmente vintage, e questo nonostante alcune marcate ingenuità comunque accettabili.

Il film, ambientato ai nostri giorni, inizia con un flashback in cui viene mostrato un rapimento da parte degli extraterresti ai danni di un taglialegna avvenuto nel 1979 in Alaska. L’incipit del film è senza dubbio un chiaro riferimento ad un avvenimento realmente accaduto in Arizona nel 1975 al taglialegna Travis Walton, storia tra l’altro già raccontata al cinema nel 1993 con Bagliori nel Buio (Fire in the Sky). Ma questo non sarà l’unico richiamo a pellicole di fantascienza di un passato più o meno recente.

L’atmosfera che si respira è chiaramente leggera, a tratti ironica e in alcuni casi velatamente demenziale. La sceneggiatura è certamente ben costruita, pur puntando eccessivamente su cliché e riferimenti di pellicole cult di genere: a tal proposito ritroviamo in Isaac la piccola Ellie (Jodie Foster) quando in Conctat (il fim di Robert Zemeckis) tenta di entrare in contatto con il papà da poco morto.

Altri chiari omaggi sono quelli relativi a Men In Black e verso gli intramontabili film di Spielberg (Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo ed E.T. l’extraterrestre). Goffo e superficiale, invece, risulta il tentativo di coinvolgere in qualche modo Gesù, attraverso le varie filosofie sulla connessione umana e aliena.

La recitazione è in generale di buon livello, con Ryan Masson che risulta credibile nei panni di Isaac, anche se dall’aspetto potrebbe sembrare più uno studente di un liceo che uno scienziato della NASA.

⭐⭐⭐ Classificazione: 3 su 5.