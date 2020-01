I protagonisti di Me contro Te il Film nelle sale UCI Cinemas

UCI Cinemas è lieto di annunciare che i protagonisti di Me contro Te il Film - La vendetta del Signor S saranno ospiti di 5 multisala del circuito.

L'appuntamento con i due famosi youtubers è fissato per i giorni 17, 18 e 19 gennaio in sole 5 multisala del circuito, ossia UCI Bicocca, UCI Orio, UCI Showville Bari, UCI Molfetta e UCI Cinepolis Marcianise.

Negli UCI Cinemas arrivano i protagonisti di Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S

Milano, 7 gennaio 2019 – In 5 UCI Cinemas arriva il cast di Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S, il film diretto da Gianluca Leuzzi e interpretato dai due famosi youtuber, che saluteranno il pubblico presente in sala per le proiezioni.

Di seguito il calendario dell’iniziativa:

Venerdì 17 gennaio – UCI Bicocca ore 15:30, UCI Orio ore 19:00;

– UCI Bicocca ore 15:30, UCI Orio ore 19:00; Sabato 18 gennaio – UCI Showville Bari ore 16:00, UCI Molfetta ore 18:30;

– UCI Showville Bari ore 16:00, UCI Molfetta ore 18:30; Domenica 19 gennaio – UCI Cinepolis Marcianise ore 16:15.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, il lungometraggio racconta la nuova avventura di Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora a un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati a impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e alle loro famiglie divertimento e tante sorprese.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.