Dopo il trailer mostrato ieri (cliccate qui), Zombieland: Double Tap torna protagonista in rete grazie al rilascio del nuovo poster.

L'artwork in questione mette in risalto il vecchio team di ammazza-zombie, ovviamente con qualche anno sulle spalle in più.

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video).

Le riprese sono iniziate nel gennaio 2019 in Georgia.

Zombieland 2 - Double Tap sarà diretto da Ruben Fleischer. La sceneggiatura è stata firmata da Paul Wernick e Rhett Reese. Nel cast Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Zoey Deutch, Abigail Breslin, Avan Jogia, Rosario Dawson, Luke Wilson.

Il film approderà nelle sale il 18 ottobre 2019.