Continua la campagna promozionale relativa a Hustlers, il drama movie con Jennifer Lopez. Quest'oggi ci godiamo un nuovo poster.

L'artwork in questione - diffuso via Imp Awards da STX Entertainment - mette in fila tutte le protagoniste della pellicola diretta da Lorene Scafaria.

Hustlers

La regia di Hustlers è stata affidata a Lorene Scafaria, mentre il cast conta su Jennifer Lopez, Costance Wu, Julia Stiles, Lili Reinhart e Cardi B.

Il progetto è basato su un articolo del New York Magazine del 2015 scritto da Jessica Pressler ed intitolato “The Hustlers at Scores”, articolo che segue la vera storia di un gruppo di impiegate di uno strip club che collaborano per rubare molto denaro ai propri clienti, principalmente broker di Wall Street.

Il film arriverà nelle sale Usa dal 13 settembre 2019.