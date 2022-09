Il protagonista di Squid Game nel cast di Star Wars: The Acolyte

L’attore coreano Lee Jung-Jae, noto per il suo ruolo da protagonista nella serie di successo Squid Game, è entrato nel cast di The Acolyte, la nuova serie Star Wars.

La notizia, così come quella di ieri riguardante l’ingaggio di Jodie Turner-Smith, è stata riportata in rete da Deadline, e non ufficializzata da Lucasfilm, il cui sguardo sembrerebbe essere rivolto al D23 questo weekend, evento in cui molti dei prossimi progetti dello studios saranno presentati al pubblico, The Acolyte incluso.

STAR WARS: THE ACOLYTE

The Acolyte sarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto. La serie viene descritta come un mystery che farà luce su quello che accade sotto la superficie di una società apparentemente in una situazione incredibilmente positiva.

Nel cast Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-Jae, con Leslye Headland che si occuperà della sceneggiatura, della produzione e avrà l’incarico di showrunner.