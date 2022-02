Il prossimo film Star Trek sarà nuovamente ambientato nell’Universo Kelvin

A quanto pare la Paramount non ha nessuna intenzione di abbandonare l’Universo Kelvin, ambientando nuovamente in questa timeline il prossimo film Star Trek.

La notizia è stata data ieri 15 febbraio durante l’evento ViacomCBS Investor Day da Brian Robbins, dirigente della Paramount e dal produttore JJ Abrams, i quali hanno confermato che ci sono trattative in atto per riportare sul grande schermo, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldaña, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg, affinchè possano ricoprire nuovamene i loro precedenti rispettivi ruoli. Nulla è stato accennato sulla figura di Pavel Checov e se possa essere rimpiazzata da un altro attore, personaggio questo in passato interpretato dal compianto Anton Yelchin.

La produzione della nuova pellicola Star Trek, la cui uscità sugli schermi è prevista per il 22 dicembre 2023, potrà iniziare alla fine di quest’anno e sarà diretta da Matt Shakman. La sceneggiatura sarà riscritta Josh Friedman e Cameron Squires, sulla base di quella già imbastita da Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet. Nulla è trapelato ancora sulla possibile trama, anche se gli eventi raccontati saranno probabilmente il proseguimento di quanto visto in Star Trek: Beyond, l’ultimo film ambientato nell’Universo Kelvin.

Al momento non si hanno ulteriori notizie, ma siamo sicuri che nel giro di pochi giorni potranno essere dati dalla produzione maggiori dettagli.

Presto quindi torneremo ad ammirare, anche nei cinema, la mitica USS Enterprise NCC 1701 solcare lo Spazio per esplorare strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è mai giunto prima!

Fonte: Collider