Promo video per l'ultima stagione di Dark, la serie Netflix

Netflix ha diffuso in rete il promo relativo al lancio della terza - ed ultima - stagione di Dark, serie tedesca dai chiari toni sci-fi.

Oltre alle prime sequenze ufficiali, il promo annuncia l'approdo dei nuovi episodi di Dark per il mese di giugno, e più in particolare per il 27. Il promo è accompagnato dalla breve tagline "L'inizio della fine".

Trovate il promo in fondo al nostro articolo.

DARK

PRODUZIONE : Dark è stata creata da Baran bo Odar e Jantje Friese.

: Dark è stata creata da Baran bo Odar e Jantje Friese. CAST : Sandra Borgmann, Winfried Glatzeder, Dietrich Hollinderbäumer, Sylvester Groth, Louis Hofmann, Jördis Triebel, Lisa Vicari, Oliver Masucci.

: Sandra Borgmann, Winfried Glatzeder, Dietrich Hollinderbäumer, Sylvester Groth, Louis Hofmann, Jördis Triebel, Lisa Vicari, Oliver Masucci. TRAMA SECONDA STAGIONE : Nella seconda stagione, Jonas si ritrova intrappolato nel futuro e cerca disperatamente di tornare nel 2020. Nel frattempo, i suoi amici Martha, Magnus e Franziska cercano di scoprire come Bartosz sia coinvolto nei misteriosi episodi accaduti nella loro piccola città natale di Winden. Sempre più persone sono coinvolte negli eventi orchestrati da una figura oscura, che sembra controllare tutti gli elementi delle diverse epoche temporali.

: Nella seconda stagione, Jonas si ritrova intrappolato nel futuro e cerca disperatamente di tornare nel 2020. Nel frattempo, i suoi amici Martha, Magnus e Franziska cercano di scoprire come Bartosz sia coinvolto nei misteriosi episodi accaduti nella loro piccola città natale di Winden. Sempre più persone sono coinvolte negli eventi orchestrati da una figura oscura, che sembra controllare tutti gli elementi delle diverse epoche temporali. IN TV : La terza stagione dal 27 giugno 2020 su Netflix.

: La terza stagione dal 27 giugno 2020 su Netflix. RECENSIONE: Seconda Stagione.

PROMO

L'inizio della fine. La terza stagione di Dark, dal 27 giugno solo su Netflix. pic.twitter.com/2eEr4ALfNq — Netflix Italia (@NetflixIT) May 26, 2020