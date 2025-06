Sony Pictures Italia ha rilasciato il primo trailer di L’ultima missione: Project Hail Mary, il film di fantascienza in arrivo nel 2026, con Ryan Gosling.

Ispirato al romanzo Project Hail Mary di Andy Weir, il film segue un insegnate di scienze che si trasforma nell’ultima speranza per il genere umano. La pellicola è stata diretta dal team vincente formato da Phil Lord e Christopher Miller, con Drew Goddard che figura tra i produttori, e Ryan Gosling a guidare il cast.

La sinossi di L’ultima missione: Project Hail Mary recita: L’insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Dovrà fare affidamento sia sulle sue conoscenze scientifiche che sulle sue capacità di pensare fuori dagli schemi per salvare dall’estinzione la vita sulla Terra… ma un’inaspettata amicizia gli farà capire che non è solo in questa impresa.

Sony Pictures distribuirà il film a partire da marzo 2026.