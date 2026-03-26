Il fenomeno globale L’ultima Missione: Project Hail Mary ha superato ogni più rosea aspettativa di Amazon MGM Studios, incassando 150 milioni di dollari a livello globale nei primi sei giorni di programmazione. Con un’apertura domestica di 80.5 milioni, il film si è piazzato come il secondo miglior debutto dell’ultimo decennio per un titolo non-franchise, tallonando il primato di Oppenheimer.

Questo successo travolgente, nato dalla scommessa produttiva di Ryan Gosling che acquisì i diritti del romanzo di Andy Weir nel 2020, sta spingendo lo studio – secondo THR – a considerare seriamente la creazione di un nuovo franchise sci-fi. Sebbene il libro sia autoconclusivo, il finale della versione cinematografica – descritto come più celebrativo rispetto a quello del romanzo – si presta naturalmente come punto di partenza per un potenziale capitolo due.

Il debutto da record conferma le alte aspettative che avevamo già evidenziato nella nostra recensione di Project Hail Mary, dove l’alchimia tra Grace e Rocky è apparsa subito come il cuore pulsante dell’opera. Il travolgente esordio al Box Office USA, che ha visto il film dominare il weekend del 20-22 marzo superando ogni previsione per un titolo sci-fi originale, ha spianato la strada a questa nuova fase produttiva di Amazon MGM.

Project Hail Mary 2: Andy Weir, la produzione Amazon e il merchandising di Rocky

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma fonti vicine ad Amazon MGM confermano che un sequel non è affatto escluso. La decisione finale ovviamente spetta ad Andy Weir, che pur non avendo mai scritto un seguito in carriera, ha ammesso di star vagliando diverse idee per espandere la storia di Ryland Grace e dell’alieno Rocky (interpretato nel film da James Ortiz tramite tecniche di performance d’avanguardia).

La produzione, guidata da Amy Pascal e Courtenay Valenti, ha investito 190 milioni di dollari nel progetto, un budget che sembra già ampiamente ripagato dall’entusiasmo del pubblico. Nel frattempo, i registi Phil Lord e Chris Miller guardano oltre: la coppia ha confermato di avere pronta una sceneggiatura per l’adattamento di Artemis, il secondo romanzo di Weir, le cui riprese dipenderanno dalla risoluzione delle complessità tecniche legate alla simulazione della gravità lunare.