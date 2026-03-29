La missione spaziale di Ryan Gosling sta continuando il suo percorso da nuovo fenomeno culturale.

Secondo i dati raccolti da Deadline, infatti, nel suo secondo weekend nelle sale, L’ultima Missione: Project Hail Mary ha tenuto la testa del Box Office USA ed incassato altri 54.5 milioni di dollari, portando il suo totale domestico a 164.3 milioni in soli dieci giorni.

Si tratta di un risultato storico per Amazon MGM Studios: il film è già il maggior incasso “post-merger” dello studio, superando il primato di Creed III. La tenuta del film (-32%) è superiore a quella di blockbuster recenti come Oppenheimer e Dune – Parte Due, segno che il passaparola e l’attesa per le vacanze pasquali spingeranno la pellicola ben oltre la soglia dei 260 milioni di dollari solo negli Stati Uniti.

Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Project Hail Mary per scoprire perché questa odissea spaziale sta conquistando tutti.

Box Office USA weekend: le ombre dell’horror e i nuovi debutti

Se lo spazio sorride, il genere horror vive un weekend complicato. Il debutto di They Will Kill You (da noi come Ti Uccideranno), prodotto da New Line e Nocturna (la casa di produzione dei fratelli Muschietti), si è fermato a soli 5 milioni di dollari, ben al di sotto dei 20 milioni previsti inizialmente, e direttamente al terzo posto del botteghino nordamericano. Nonostante un budget contenuto di 20 milioni e un cast guidato da Zazie Beetz, il film ha sofferto una reazione negativa sui social, dove molti spettatori hanno accusato i trailer di aver svelato troppi dettagli della trama.

Risultati sottotono anche per il documentario di Focus Features, The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist, che ha raccolto solo 650.000 dollari, e per l’horror di nicchia Forbidden Fruits, che si prepara al debutto su Shudder dopo un weekend da 1,1 milioni di dollari. Nel resto della classifica, Jumpers: Un salto tra gli animali ha incassato altri 12.2 milioni di dollari per un totale di 138.5 milioni.

Top 5 Weekend USA (27-29 Marzo 2026)

1. Project Hail Mary (Amazon MGM) – $54.5M (Totale: $164.3M / Settimana 2)

(Amazon MGM) – (Totale: / Settimana 2) 2. Jumpers (Disney) – $12.2M (Totale: $138.5M / Settimana 4)

(Disney) – (Totale: / Settimana 4) 3. Ti Uccideranno (Warner Bros/New Line) – $5.0M (Totale: $5.0M / Settimana 1)

(Warner Bros/New Line) – (Totale: / Settimana 1) 4. Dhurandhar: The Revenge (Moviegoer) – $4.75M (Totale: $22.7M / Settimana 2)

(Moviegoer) – (Totale: / Settimana 2) 5. Reminders of Him (Universal) – $4.7M (Totale: $41M / Settimana 3)

Tutto sul Box Office USA

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