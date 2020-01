La produzione di She-Hulk partirà la prossima estate

Ci siamo: anche per la serie She-Hulk è tempo di aprire i battenti, o almeno lo farà durante la prossima estate.

A confermare il prossimo avvio della produzione di She-Hulk è stato un aggiornamento proveniente da ComicBook. La fonte specifica che il set della serie Disney+ sarà pronto per accogliere cast e crew a partire dal mese di luglio.

Non resta che attendere novità su quello che sarà il cast di questa serie molto attesa dai fan.

She-Hulk

La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jessica Gao.

Il personaggio di Jennifer Susan Walters (aka She-Hulk) è stato creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. In origine Jennifer è un abile avvocato di professione, ed ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni. Ultima informazione, non meno importante, è che si tratta della cugina di Bruce Banner (aka Hulk). Così come il suo collega Deadpool, il personaggio di She-Hulk è consapevole di essere una creazione fumettistica, pertanto rompe spesso la quarta parete, rivolgendosi ai lettori in più occasioni.

Jennifer ottiene i suoi poteri attraverso una trasfusione di sangue ricevuta da suo cugino Bruce Banner. She-Hulk (questo il nome che scegliere per la sua nuova doppia vita) come differenza dal suo parente più famoso, riesce a controllare le sue trasformazioni.

She-Hulk sarà trasmessa su Disney+.