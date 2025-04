Prodigies | Apple TV+ presenta la nuova serie di Will Sharpe

Apple TV+ ha presentato nei giorni scorsi Prodigies, una nuova serie comedy a sfondo romantico.

La serie è stata creata, scritta e diretta da Will Sharpe (A Real Pain) e prodotta da SISTER, produzione vincitrice di Emmy e BAFTA Award. Secondo la descrizione offerta dal colosso dell’intrattenimento, “Prodigies porterà in scena una sorta di rivisitazione originale della classica commedia romantica che esplora le complessità universali delle relazioni a lungo termine attraverso la storia di una coppia davvero unica“.

La Trama Ufficiale recita: Didi (Ayo Edebiri) e Ren (Will Sharpe) sono due ex bambini prodigio che stanno insieme fin dall’infanzia. Ora, poco più che trentenni, iniziano a chiedersi se la loro vita, così ordinaria, sia davvero all’altezza delle straordinarie promesse della loro giovinezza. Inevitabilmente, finiscono per porsi le stesse domande anche sulla loro relazione. Mentre i desideri e le aspirazioni individuali si intrecciano e si scontrano con la loro vita condivisa, la serie mette in discussione l’illusione alla base della narrazione romantica tradizionale: che la storia finisca quando i protagonisti si mettono insieme. Nella vita reale, forse, è proprio lì che tutto comincia.

“Prodigies“ è creata e scritta da Sharpe, che è anche produttore esecutivo, insieme a Edebiri e ai pluripremiati produttori esecutivi Jane Featherstone (”Black Doves“, “Giri / Haji – Dovere / Vergogna”), Naomi de Pear (”This Is Going to Hurt“, “Flowers”) e Katie Carpenter (”Landscapers – Un crimine quasi perfetto”, “Flowers”) per SISTER.