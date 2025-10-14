Millie Bobby Brown sarà tra i protagonisti di Prism, una nuova serie sul soprannaturale in arrivo su Netflix.

La nuova serie nasce da una nuova collaborazione tra il colosso dello streaming Netflix e la AGBO di Joe ed Anthony Russo (ora sul set di Avengers: Doomsday). Secondo Deadline i due partner hanno scelto come protagoniste la Millie Bobby Brown di Stranger Things e Rachel Brosnahan (la Lois Lane di Superman). Etan Frankel è stato scelto come showrunner.

La fonte spiega che la Brown interpreterà Cassie, una donna dotata della capacità unica di comunicare con le apparizioni, che dovrà scoprire la causa di un fenomeno appena scoperto che provoca l’apparizione di “visitatori” (fantasmi) in tutto il mondo prima che sia troppo tardi. Prism è basato sul racconto omonimo, pubblicato da Assemble Original sulla rivista Assemble Artifacts, ed è stato sviluppato internamente con lo scrittore Nick Shafir, che sarà co-produttore. Assemble Media si occuperà della produzione.

Tra i produttori esecutivi figurano Brown tramite la sua etichetta PCMA; Brosnahan e Russell Kahn tramite Scrap Paper Pictures; Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes e Alessandra Maman per conto di AGBO; e Jack Heller e Caitlin de Lisser-Ellen di Assemble Media.

La AGBO, Netflix e Millie Bobby Brown hanno già collaborato in occasione del film ad alto budget The Electric State.