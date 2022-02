Netflix ha diffuso quest’oggi il trailer ufficiale di The Adam Project, atteso sci-fi con protagonista Ryan Reynolds.

Viaggi nel tempo, incontri in pieno stile Ritorno al Futuro, e battaglie con armi futuristiche per salvare il pianeta Terra, sono questi – e non solo – gli ingredienti nel primo trailer di uno dei film Netflix più attesi della prossima stagione. The Adam Project, infatti, mette insieme una volta ancora il talento registico di Shawn Levy con l’esilarante recitazione di Ryan Reynolds, i due hanno già collaborato per Free Guy, per uno sci-fi che sembra avere le giuste potenzialità per diventare un successo.

THE ADAM PROJECT

PRODUZIONE: Il film stato scritto da Jonathan Tropper, il quale si è basato su una precedente sceneggiatura di Mark Levin, Jennifer Flackett e TS Nowlin. La co-produzione sarà a cura di società come 21 Laps, Skydance e Maximum Effort. La regia è di Shawn Levy. CAST: Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo e Catherine Keener. DISTRIBUZIONE: Dall’11 marzo 2022 su Netflix.

TRAMA: Nel film, un uomo, interpretato da Ryan Reynolds, viaggia a ritroso nel tempo per incontrare se stesso all’età di 13 anni ed il proprio padre defunto che, in quel momento, ha la sua stessa età. Zoe Saldana interpreterà la moglie dell’uomo adulto, mentre Jennifer Garner sarà la madre del ragazzo.