Il trailer della terza stagione di Elite, la serie Netflix

Netflix ha da poco diffuso il trailer relativo alla terza stagione di Elite, la serie in onda dal 13 marzo.

Trovate il trailer in fondo alla nostra pagina.

Elite (Terza Stagione)

Elite è una serie originale Netflix spagnola, ed è scritta da Carlos Montero (The Time in Between, Physical or Chemical) e Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer, The Protected).

CAST: Miguel Herrán, Jaime Lorente, Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) Omar Ayuso (che ha debuttato con Elite) e Danna Paola (Dare to Dream).

TRAMA: All'interno dell’esclusiva scuola Las Encinas si intrecciano amori e differenze sociali che possono segnare definitivamente il destino degli studenti.

Su Netflix dal 13 marzo 2020.

Il Trailer