Il primo trailer di Morbius arriverà molto presto

Il primo trailer del cinecomic Morbius è in arrivo, a confermarlo è stata l’Alberta Film Ratings.

In queste ore la storica società di rating ha classificato il primo trailer di Morbius, confermando di fatto il prossimo approdo in rete. Nello screenshot di seguito è inoltre specificata la durata (2 minuti e 31 secondi), quindi non proprio brevissimo. Non resta che attendere l'arrivo del trailer nei prossimi giorni.

Morbius

Morbius è uno dei prossimi capitoli del Sony’s Universe of Marvel Characters, ovvero il franchise creato da Sony Pictures relativo all’universo fumettistico legato al personaggio di Spider-Man.

Morbius sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. Nel cast Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson.

Il film potrebbe approdare nelle sale il 31 luglio 2020.