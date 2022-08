Netflix ha finalmente diffuso il primo trailer di Mercoledì, la serie diretta da Tim Burton dedicata alla celebre Famiglia Addams.

Dopo le primissime immagini rilasciate ieri attraverso le pagine di Vanity Fair (qui), l’attesa serie dedicata alla figlia adolescente di casa Addams si mostra al grande pubblico della rete in tutto la sua potenza. Nel video è possibile apprezzare quella che sarà la strada scelta da Al Gough e Miles Millar in chiave di sceneggiatori e showrunners, e da Tim Burton come regista di quattro degli otto episodi.

La serie Mercoledì sarà disponibile su Netflix a partire dall’autunno 2022.

Caos, mistero e omicidio. MERCOLEDÌ, la nuova contorta serie dalla mente di Tim Burton, uscirà questo autunno. pic.twitter.com/fzRx2uVuQ2 — Netflix Italia (@NetflixIT) August 17, 2022

La serie sarà composta da otto episodi, Al Gough e Miles Millar (creatori Smallville) saranno sceneggiatori e showrunner, mentre Tim Burton si occuperà di dirigere quattro degli otto episodi. MGM / United Artist, che possiede i diritti del franchise, si occuperà della produzione. NEL CAST Jenna Ortega, Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie, Christina Ricci, Isaac Ordonez. Dal prossimo autunno su Netflix.

TRAMA: La serie racconterà una storia di mistero costellata di indagini e soprannaturale e sarà inventrata su Mercoledì come studente della Nevermore Academy. I tentativi di Mercoledì di gestire le sue abilità psichiche, constrastare una scia di omicidi che sta terrorizzando la cittadina locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa – il tutto mentre si fa strada tra i suoi nuovi, intricatissimi rapporti alla Nevermore.