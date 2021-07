Rivelato il primo trailer di Diabolik, il nuovo film dei Manetti Bros.

Poco fa è stato rilasciato il primo trailer di Diabolik, l’atteso adattamento cinematografico del fumetto firmato da Angela Giussani, per l’occasione diretto dai Manetti Bros.

Il trailer ufficiale, rilasciato durante Ciné – Giornate Professionali di Cinema a Riccione, nell’ambito dell’evento speciale Diabolik Live Experience, offre uno sguardo approfondito a quello che potrebbe essere l’evento cinematografico italiano del 2021, ma anche ad un lanciatissimo Luca Marinelli in un ruolo che potrebbe spingerlo ancora più in alto nel panorama cinematografico italiano… e non solo.

Ricordiamo che la nuova data di uscita di Diabolik nelle sale italiane è il 16 dicembre 2021.

DIABOLIK

PRODUZIONE: Il film è stato diretto dai Manetti Bros. La sceneggiatura è di Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli. Il film è prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros. per Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste. CAST: Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 16 dicembre 2021.

Un ladro inafferrabile, una donna bella e misteriosa, un caparbio ispettore di polizia. Il Trailer Ufficiale di #DiabolikIlFilm, dal 16 Dicembre 2021 al Cinema. Regia dei #ManettiBros con Luca Marinelli,Miriam Leone,Valerio Mastandrea,Alessandro Roia,Claudia Gerini,Serena Rossi. pic.twitter.com/kPpqVoxyEm — 01Distribution (@01Distribution) July 21, 2021