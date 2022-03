Il primo adrenalinico trailer di Bullet Train, il nuovo film con Brad Pitt

Dopo la speciale clip promozionale diffusa solo alcuni giorni fa, l’action movie Bullet Train si è mostrato quest’oggi attraverso un primo spettacolare trailer.

Il film viene descritto come un thriller d’azione folle e divertente. Brad Pitt è come più volte riferito il protagonista principale del film come un assassino professionista collegato ad un gruppo di assassini, tutti con obiettivi collegati, ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno. Come noto, Bullet Train è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo “best seller” di Kōtarō Isaka, ambientato a bordo del treno giapponese, lo Shinkansen che nel film è chiamato “Nippon Speed Line”.

Il cast principale, con Brad Pitt, conterà la presenza di attori del calibro di Sandra Bullock, Joey King, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz, e Michael Shannon. Il film è stato diretto da David Leitch, regista di film quali Deadpool 2.

Il film è un film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment solo al cinema da luglio 2022.