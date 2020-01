Il primo terrificante trailer di A Quiet Place: Part II

La Paramount Pictures ha diffuso in rete il primo terrificante trailer - anche in italiano - di A Quiet Place: Part II.

Il video, diffuso attraverso i canali social, mostra alcune sequenze ambientate nell'esatto istante in cui gli alieni hanno iniziato ad invadere la Terra. Ovviamente va ricordato che si tratterà di un sequel. Di seguito anche la sinossi:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.