Primo sguardo a Stormfront, nuovo "eroe" in The Boys 2

La rivista Entertainment Weekly ha regalato ai propri lettori un primo sguardo a Stormfront, il nuovissimo "eroe" che sarà possibile apprezzare in The Boys 2.

Diversamente dalla graphic novel originale, Stormfront sarà una donna, con forti principi femministi. Il suo ingresso nei 7 porterà scompiglio, ma soprattutto tanti grattacapi al malvagio leader Homeland. Secondo la rivista, il rapporto tra due caratterizzerà buona parte della seconda stagione di The Boys. Il ruolo di Stormfront è stato affidato all'attrice Aya Cash.

The Boys (Seconda Stagione)

The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. Nel cast spazio per Karl Urban, Simon Pegg, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Elisabeth Shue.

CAST: Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Aya Cash (Stormfront).

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.

La seconda stagione di The Boys sarà distribuita su Amazon Prime Video nel corso del 2020.

