I Marvel Studios hanno diffuso in rete la versione ufficiale del primo poster di Black Widow, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Una versione non ufficiale era stata mostrata dall'artista Andy Park durante la presentazione del film al San Diego Comic Con (qui). In quell'occasione ai presenti al panel venne mostrata anche una prima versione del teaser trailer, al momento ancora inedito per la rete.

Trovate il poster in fondo al nostro articolo.

Black Widow

Le riprese di Black Widow avranno come locations Regno Unito, la Croazia, Miami (Florida) e molto probabilmente anche l’Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War.

Black Widow sarà diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.

Nel cast Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

Il film arriverà in sala dal 1 maggio 2020.