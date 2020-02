Quartieri “mistici” nel primo inquietante trailer di Vivarium

E’ apparso in rete il primo inquietante trailer di Vivarium, thriller fantascientifico interpretato da Jesse Eisenberg e Imogen Poots.

Presentato in anteprima durante la scorsa edizione del Festival di Cannes, il nuovo thriller diretto da Lorcan Finnegan sarà incentrato su una coppia che, in cerca di una nuova casa, si ritrova “incastrata” in un incubo senza fine.

Il film è basato su una sceneggiatura scritta da Garret Shanley, tratta da un’idea del regista Lorcan Finnegan e dello stesso Garret Shanley. In cabina di produzione spazio per Brendan McCarthy e John McDonnell.

Vivarium sarà distribuito nelle sale Usa dal 27 marzo 2020.

Ecco il trailer