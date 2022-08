Disney+ ha da poco reso disponibile il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie Marvel Studios con protagonista Tatiana Maslany.

In corrispondenza del lancio del primo episodio, i Marvel Studios hanno lanciato un’attivitià promozionale che vedrà come protagonista la cantante Alessandra Amoroso. A tal proposito, vi proponiamo qui di seguito il comunicato stampa ufficiale:

18 agosto 2022 – In occasione del debutto della serie Marvel Studios, She-Hulk: Attorney at Law, da oggi disponibile su Disney+, la cantante Alessandra Amoroso è stata protagonista di una speciale attività dedicata alla nuova serie comedy che vede Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che coinvolgono i superumani: https://instagram.com/p/ChZSDtCtk5k/



Come il personaggio di She-Hulk: Attorney at Law, Alessandra Amoroso è riuscita ad affrontare momenti ed emozioni difficili da gestire con una determinazione che le ha permesso di raggiungere i suoi sogni. In questo progetto, la cantante racconta di come la “She Hulk” che è in lei l’abbia aiutata a raggiungere i suoi obiettivi e ancora oggi la accompagni sul palco, anche quello più desiderato e temuto: lo stadio di San Siro.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più influenti del panorama musicale italiano con oltre 2 milioni e 800 mila copie vendute e all’attivo 50 dischi di platino e 9 dischi d’oro. Su Spotify ha totalizzato con i suoi brani oltre 520 milioni di stream e il suo ultimo singolo, “Camera 209”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef con citazione del successo dei DB Boulevard “Point of view”, sta ottenendo un grande riscontro radiofonico.

È stata la seconda donna italiana a calcare il palco di San Siro con il suo show “Tutto Accade a San Siro”, con il quale ha portato in scena sia i brani storici del suo repertorio sia i successi contenuti in “Tutto Accade”, il disco di inediti uscito nell’ottobre 2021.

Grinta, coraggio e determinazione. Quando Alessandra Amoroso sale sul palco… si sente un po' come Jennifer Walters. 💚 #SheHulk: Attorney at Law è disponibile ora solo su #DisneyPlus. pic.twitter.com/FjCBO301O8 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) August 18, 2022

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW

La serie è stata diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth. Su Disney+ il lancio è previsto per il 18 agosto 2022. NEL CAST Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry, Charlie Cox.

TRAMA: La serie segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.