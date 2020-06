Ecco il primo Box Office Italia post Covid-19

Le sale cinematografiche – o buona parte di esse – hanno riaperto in Italia, a tal proposito siamo qui per parlare di primi incassi.

L’ultima volta che il Box Office Italia ha prodotto incassi è stato lo scorso 8 marzo, poi le sale italiane hanno dovuto chiudere a causa dell’insorgere dell’emergenza Covid-19. Ora, a distanza di 3 mesi, la macchina cinematografica ha iniziato a muovere i primi timidi passi, i quali non possono far altro che lasciar ben sperare per il futuro, e questo nonostante i numeri non siano straordinari.

Manca effettivamente una programmazione ammiccante, ed in più sono ancora poche le sale che hanno riaperto ieri, ciononostante siamo qui a parlare di Box Office Italia… è già importante.

A portare a casa lo scettro di “film campione” del primo botteghino post Covid-19 è stato I Miserabili, film uscito on demand lo scorso 18 maggio, e lo ha fatto con un incasso di 1280 euro. In seconda posizione spazio per Favolacce, anch’esso uscito di recente on demand, con un incasso di 819 euro. La terza piazza del podio è andata invece al redivivo Bad Boys for Life, il cui incasso è stato 771 euro, ed un totale 1.4 milioni di euro, ovviamente tutti incassati prima della chiusura.

Non resta che attendere tempi migliori.