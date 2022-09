Da Prime Video il trailer di Nanny, l’horror con Anna Diop

Prime Video ha condiviso in rete il primo trailer di Nanny, horror psicologico con protagonista Anna Diop, attrice ammirata nella serie Titans.

Il film ha ben figurato durante la recente edizione del Sundance Film Festival portandosi a casa il Gran Premio della Giuria, l’onoreficenza principale della celebre kermesse. Prime Video distribuirà il film sulla propria piattaforma a partire dal 16 dicembre 2022, ma prima ancora in sala dal 23 novembre.

Nanny vedrà protagonista una giovane immigrata senegalese (Anna Diop) accettare un lavoro da tata per una coppia newyorkese. Il suo obiettivo è quello di accumulare soldi abbastanza per far atterrare in USA anche il figlio rimasto in Senegal. Ma qualcosa di maligno inizierà ad insinuarsi nel suo presente.

Nel cast diretto dall’emergente regista Nikyatu Jusu, oltre alla Diop, anche Michelle Monaghan, Sinqua Walls, Morgan Spector, Rose Decker e Leslie Uggams. In cabina di produzione la regista Jusu, Nikki Moulterie, Ryan Heller, Sumalee Montano, Grace Lay e Rebecca Cammarata. Ecco il trailer: