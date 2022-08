Dopo avervi parlato delle novità di settembre presenti nel catalogo Netflix, vi presentiamo tutte le nuove uscite che saranno presenti a partire da settembre 2022 sulla piattaforma di Prime Video.

Sicuramente tra i nomi più attesi sulla piattaforma Amazon é la serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in arrivo il 2 settembre e il teen drama italiano Prisma firmato da Ludovico Bessegato, già showrunner di SKAM Italia. Il catalogo di settembre si arricchisce anche di altre serie originali come Me Contro Te – La Famiglia Reale e, per gli amanti dello sport arriva la quinta stagione di The Grand Tour e la docu serie Atletico de Madrid: Un altro modo di intendere la vita.

Ecco qui di seguito la lista completa delle novità in arrivo su Prime Video a partire da settembre 2022: