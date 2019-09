Nelle ultime ore hanno fatto il proprio esordio in rete le primissime immagini dalla serie animata Marvel Studios dal titolo What If… ?.

Le immagini in questione derivano da un leak, e mostrano alcuni fotogrammi da realtà alternative non menzionate nel Marvel Cinematic Universe. Tra queste un Captain America in versione zombie, uno Steve Rogers che non ha mai preso il siero del Super Soldato, ma anche una Peggy Carter come Captain America.

What If… ? (Serie Tv)

What If…? è la prima serie animata targata Marvel Studios. Essa trae ispirazione da una serie a fumetti che esplora proprio versioni alternative di punti fermi nella storia della Marvel.

Nel cast di doppiatori, che vedrà coinvolti tutti gli attori dei film, ci sarà anche Jeffrey Wright (Westworld) che interpreterà L’Osservatore, personaggio iconico della Marvel Comics.

La serie andrà in onda su Disney+ nel corso del 2020.