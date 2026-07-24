Prime immagini da Blade Runner 2099: i Replicanti hanno vinto e Ridley Scott approva

Il mondo cyberpunk per eccellenza sta per tornare, e questa volta le regole del gioco sono completamente riscritte. Prime Video si prepara a lanciarci ancora una volta tra le luci al neon e la pioggia battente di una Los Angeles distopica con Blade Runner 2099, ma le premesse della nuova serie TV promettono uno scossone senza precedenti all’intero franchise.

Se nei capitoli precedenti la vera domanda era cosa significasse “essere umani” in un mondo dominato dalle multinazionali, il nuovo capitolo alza la posta in gioco portandoci direttamente all’indomani di una rivoluzione.

Un salto nel futuro: cosa ci aspetta nel 2099?

Ci troviamo esattamente cinquant’anni dopo gli eventi raccontati da Denis Villeneuve in Blade Runner 2049. In mezzo mezzo secolo di storia sommersa, qualcosa di catastrofico ha cambiato per sempre il volto della società.

La showrunner della serie, Silk Luisa, ha recentemente svelato dettagli scottanti sulla trama durante un’intervista a Entertainment Weekly. Tra il 2049 e il 2099, quella tensione latente che abbiamo visto covare per decenni è finalmente esplosa in una vera e propria guerra aperta. E la sorpresa più grande riguarda l’esito del conflitto: gli umani hanno perso.

In questa nuova era postbellica, i Replicanti non sono più schiavi da cacciare o bio-ingegneria da smaltire. Ora sono loro a detenere il potere decisionale e politico della città. Gli esseri umani, un tempo padroni incontrastati, si ritrovano declassati al ruolo di cittadini di seconda classe. Un ribaltamento prospettico totale che promette di esplorare dinamiche sociali e filosofiche del tutto inedite per la saga.

Il ruolo di Ridley Scott

Oltre alla premessa narrativa esplosiva, c’è un altro elemento che sta facendo sognare i fan della prima ora: la presenza attiva di Ridley Scott.

Il regista del capolavoro originale del 1982 — tratto dal celebre romanzo di Philip K. Dick “Gli androidi sognano pecore elettriche?” — non si è limitato a mettere la firma come produttore esecutivo. Come raccontato da Silk Luisa, Scott ha lavorato a stretto contatto con il team di sviluppo, “guidando” la creazione dello show.

Per la showrunner, poter collaborare a quattro mani con il creatore del franchise è stata un’opportunità unica per attingere direttamente alla mitologia originale della saga. L’obiettivo? Mantenere intatti il tono, l’estetica visiva e l’anima concettuale del film cult, ottenendo la benedizione diretta di chi quel mondo lo ha inventato.

Data di uscita

Il progetto, annunciato per la prima volta nel 2021, vanta un cast di primissimo ordine guidato dal premio Oscar Michelle Yeoh e da Hunter Schafer (già apprezzata in Euphoria).

Le riprese si sono concluse ufficialmente nel 2024 dopo una lavorazione complessa, e la serie si avvia a essere uno dei titoli di punta più attesi del catalogo di Prime Video. La data di uscita è prevista entro il prossimo anno

Con un ribaltamento dei ruoli sociali così netto, il supporto diretto di Ridley Scott e due protagoniste d’eccezione, Blade Runner 2099 non si preannuncia come una semplice operazione nostalgia, ma come una vera e propria evoluzione di uno dei mondi sci-fi più iconici della storia del cinema.

Le prime immagini