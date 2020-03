Le riprese di Mission: Impossible 7 (e 8) si sono spostate nel Regno Unito dopo che la produzione ha abbandonato i set italiani a causa dell'Emergenza Coronavirus.

Come oramai tristemente noto, l'Italia è divenuta un'unica intera zona in quarantena, e questo ha costretto, tra le altre cose, molte produzioni italiane ed internazionali a sospendere l'attività o, come fatto dalla Paramount per MI7, a spostarsi in altre locations.

Il nuovo set britannico è stato costruito a Dunsfold Park, un ex aeroporto situato nel Surrey che solitamente è la sede del circuito dello show televisivo Top Gear. Come conferma di questo spostamento, il Daily Mail ha diffuso in rete le prime foto con Tom Cruise e Hayley Atwell in azione.

Per quanto concerne le scene che avrebbero dovuto essere girate tra Venezia e Roma, la Paramount ha fatto sapere di aver scelto di non tornare più in Italia, e ricostruire gli interi set negli studi di posa dei Longcross Studios nel Surrey.

PICTURE EXCLUSIVE: Tom Cruise shoots high-octane opening scenes for Mission: Impossible 7 https://t.co/ZDQ2Ih4NFS — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 17, 2020

Mission: Impossible 7

PRODUZIONE : Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

: Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST : Tom Cruise , Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

: Tom Cruise Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 23 luglio 2021.

Mission: Impossible 8

PRODUZIONE : Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

: Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 5 agosto 2022.