La divisione nazionale di Walt Disney Company ha diffuso in rete la prima sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia vol. 3.

Reduce dal maestoso panel Marvel Studios andato in scena dal San Diego Comic-Con, dove tra l’altro è stato mostrato un primo breve teaser trailer (ancora inedito per la rete), il terzo capitolo della saga diretta da James Gunn approderà nelle sale a partire dal 23 maggio 2023, ed è per questo che la pubblicazione della prima sinossi non può che rappresentare un primo importante passo della campagna promozionale che si preannuncia scoppiettante. La trovate qui di seguito:

“Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.”

Di seguito, poi, vi riproponiamo anche il nuovo logo-titolo mostrato sempre durante il Comic-Con:

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Il film sarà diretto da James Gunn, il cui nome sarà collegato anche alla sceneggiatura. La produzione è partita il 20 ottobre. Kevin Feige è presente tra i produttori. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 23 maggio 2023.

NEL CAST Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji.