Un primo sguardo ufficiale alla nuova serie Superman and Lois

The Cw ha diffuso in rete la prima immagine promozionale relativa a Superman and Lois, la serie tv che farà da spin-off di Supergirl.

A seguito dell'annuncio della premiere di Superman and Lois programmata per gennaio 2021 (qui l'articolo), l'emittente ha svelato la prima immagine ufficiale. Ovviamente l'emergenza Covid-19 ha fermato la produzione in corso d'opera, proprio per questo l'immagine stessa non mostra altro che i due protagonisti in bella posa, con alle spalle lo skyline di Metropolis.

SUPERMAN & LOIS

PRODUZIONE : Lo show sarà prodotto da Greg Berlanti, Sarash Schechter e Geoff Johns. Nasce come spin-off della serie tv Supergirl.

CAST : Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alexander Garfin, Emmanuelle Chriqui, Dylan Walsh, Erik Valdez, Kyle Cushing, Wolé Parks, Inde Navarrette, Sarah Cushing.

TRAMA : La serie racconterà la storia di Superman e della giornalista Lois Lane mentre affrontano lo stress, la pressione e i problemi causati dall'essere genitori nella società contemporanea.

IN TV: Lo show andrà in onda su The Cw da gennaio 2021.

LA FOTO PROMO

#SupermanAndLois is coming January 2021 to The CW! pic.twitter.com/eEP7xRQ957 — Superman and Lois (@cwsupermanlois) May 14, 2020